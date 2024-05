Fico kan ennå ikke sendes til sykehus i Bratislava

Ifølge sykehuset i byen Banská Bystrica, der statsministeren behandles for skuddskader, er Ficos evne til å kommunisere forbedret, fem dager etter attentatet mot ham.

Sykehuset og landets visestatsminister Robert Kalinak bekreftet søndag at 59-åringens liv var utenfor livsfare.

Men til tross for framgangen, sa sykehuset mandag at Fico neppe vil bli overført til hovedstaden Bratislava for pleie de kommende dagene.

I attentatet ble Fico truffet av fem skudd. Den antatte gjerningsmannen ble lørdag varetektsfengslet. Lokale medier omtaler ham som en 71 år gammel poet som tidligere har jobbet som sikkerhetsvakt.

