Eksperter mener Iran ikke forandres av presidentens død: – Begrenset rolle

– President Raisi hadde ikke den høyeste utøvende makten i Iran. Rollen som president er ikke marginal, men den er begrenset, sier Iran-ekspert Mohammad Fazlhashemi.

Fazlhashemi er professor i islamsk teologi og filosofi på Uppsala universitet. Hans vurdering er at det iranske politiske systemet ikke vil bli forstyrret av dødsfallet.

– Systemet i Iran har rustet seg for slike hendelser på bakgrunn av tidligere hendelser, sier han og peker på flere maktorganer og politiske institusjoner som styrer Iran: Det mektige Vokterrådet, ekspertrådet og parlamentet.

Døde i ulykke

Den virkelige makten i Iran ligger hos landets øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Omfattende og viktige beslutninger tas av ham og gruppene rundt ham.

Dette gjelder også i utenrikspolitikken, hvor utenriksministerens mandat stort sett er begrenset.

Presidenten døde i en helikopterulykke søndag ettermiddag, ifølge iranske medier. Ulykken skjedde nær grensen til den aserbajdsjanske eksklaven Nakhitsjevan.

Med på helikopteret var også utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian og en lokal guvernør. Alle om bord mistet livet.

– Utenrikspolitisk kraft

Den avdøde presidenten beskrives som en viktig utenrikspolitisk kraft av Iran-kjenner Shahin Aakjær i Danmark. Han er kandidat i Midtøsten-studier og forfatter.

– Iran mister en president som har jobbet hardt for å etablere nye og bedre utenrikspolitiske relasjoner, samtidig som man mister utenriksministeren, sier han.

Selv om Khamenei er Irans øverste leder, har Raisi vært en viktig brikke, og definitivt ikke bare en gallionsfigur, forklarer Aakjær.

– Det er imidlertid ingen faste regler for rollen til presidenten. Men de prøver å gi inntrykk av at presidenten har mye å si, sier han.

Mulig arvtaker

Raisi beskrives som en del av den konservative fløyen i Iransk politikk. Nå tar visepresident Mohammad Mokhber over styringen midlertidig.

Innen 50 dager er han nødt til å organisere et nytt presidentvalg i Iran sammen med nasjonalforsamlingens president og lederen av rettsvesenet.

Mokhber nevnes også som en het kandidat til å ta over etter Raisi permanent.

Men det er ikke sikkert, påpeker Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved UiO overfor VG.

– Mokhber synes å være en mann som i hovedsak har finans og bankbakgrunn. Spørsmålet er om det er nok for å bli president. Lederen i Iran skal også være et religiøst forbilde og da er spørsmålet om han anses for å være det, sier han.

Han tror ikke at en ny president vil peke ut en mer liberal retning for Iran.

– Det politiske systemet i Iran er robust og det er ingenting som tyder på at de vil velge en kandidat som er mer liberal enn Raisi. De mer moderate kreftene i landet er blitt marginalisert de siste årene, sier Tuastad.

