Eide kondolerer etter helikopterulykken der Irans president mistet livet

– Vi kondolerer alle de berørte etter den alvorlige helikopterulykken som kostet livet til Irans president og utenriksminister, deres følge og mannskapet. Våre tanker går til de etterlatte, sier han til NTB.

Han legger til at Norges ambassade i Teheran fortsetter å følge situasjonen.

Irans president Ebrahim Raisi og utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian og sju andre personer mistet livet i ulykken.

Ulykken skjedde i et skogs- og fjellområde i naturreservatet Dizmar, nær byen Varzaghan, ifølge det iransk-statlige nyhetsbyrået IRNA. Ulykkesstedet ligger i et lite tilgjengelig område nær grensen til Nakhitsjevan i nabolandet Aserbajdsjan. Det iranske følget var på vei tilbake til Teheran etter et besøk i Aserbajdsjan da ulykken skjedde.

