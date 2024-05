Spania henter hjem ambassadøren til Argentina på «ubestemt tid»

Argentinas president Javier Milei er for tiden i Spania og deltar som gjest på landsmøtet til det spanske ytre høyre-partiet Vox, som pågår lørdag og søndag.

Fredag innledet han besøket med å holde en tale der han kritiserte den «satanistiske sosialismen».

– Ikke la den mørke, svarte, satanistiske, avskyelige, grusomme kreftfremkallende siden som sosialismen utgjør, vinne over oss, sa presidenten i talen.

Søndag kalte Milei Spanias statsminister Pedro Sánchez' kone for korrupt da han gjestet landsmøte til Vox.

– Det er uakseptabelt at en sittende president som besøker Spania, skal fornærme Spania og den spanske statsministeren, et faktum som bryter med alle diplomatiske skikker og de mest elementære reglene for sameksistens mellom land, sier utenriksminister José Manuel Albares.

Milei ankom Spania fredag, der han holdt en tale for å presentere sin bok «El Camino del libertario» fra 2022, som på engelsk har tittelen «The Way of the Libertarian».

Tidligere denne måneden anklaget Milei Spanias sosialistdominerte regjering for «å sette middelklasen i fare med sosialistpolitikk som ikke fører med seg noe annet enn fattigdom og død».