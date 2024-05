Rettsmøte for mannen som er siktet for drapsforsøk på Slovakias statsminister

Den siktede er i slovakiske medier omtalt som en 71 år gammel poet. Fico ble skutt og såret onsdag, og han ligger fortsatt på intensivavdeling på sykehus.

Han er blitt operert flere ganger, og tilstanden hans beskrives som svært alvorlig.

Lørdag blir den siktede framstilt for varetektsfengsling i en domstol i byen Pezinok, nordøst for hovedstaden Bratislava. Mannen er siktet for overlagt drapsforsøk og antas å ha handlet alene.

