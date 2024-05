Den antatte attentatmannen i Slovakia er varetektsfengslet

Den siktede mannen ble pågrepet umiddelbart etter attentatet onsdag, og han er siktet for overlagt drapsforsøk. Lørdag ble han framstilt i et fengslingsmøte. En talsperson for domstolen opplyser at mannen blir sittende i varetekt

71-åringen er ifølge slovakiske medier både poet og tidligere sikkerhetsvakt, og han omtales som venstreorientert. Det antas at han ikke tilhører noen politisk gruppe, men motivet er etter alt å dømme politisk. Det antas videre at han handlet alene.

Robert Fico (59) ble truffet av i alt fem skudd i mage- og hofteregionen i attentatet onsdag. Han ble i all hast fraktet til sykehus der han har vært gjennom flere operasjoner.

Lørdag kom helseminister Zuzana Dolinkova med en oppdatering om tilstanden hans.

– Gårsdagens operasjon, som tok to timer, bidro til en positiv prognose for statsministerens helsetilstand, sa hun.

Ficos tilstand betegnes som alvorlig, men stabil. Men fortsatt blir det ansett som for risikabelt å prøve å flytte ham fra sykehuset i Banska Bystrica til hovedstaden Bratislava.