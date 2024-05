Argentinas president kritiserer det han kaller Spanias satanistiske sosialister

Milei ankom Spania fredag, der han holdt en tale for å presentere sin bok «El camino del libertario» fra 2022, som på engelsk har tittelen «The Way of the Libertarian». Arrangementet i Madrid var organisert av den konservative avisen La Razón.

– Ikke la den mørke, svarte, satanistiske, avskyelige, grusomme kreftfremkallende siden som sosialismen utgjør, vinne over oss, sa han i talen.

Tidligere samme dag anklaget Spanias arbeidsminister Yolanda Diaz ham for å spre hat.

– Det er ikke mange som sprer hat, men de lager mye støy og oversvømmer alt, sa Diaz, som også er en av den spanske sosialistregjeringens tre visestatsministre.

– Milei og andre hatske regjeringer er tilbake med sine innstrammingstiltak og autoritarisme, sa hun.

Diaz leder partiet Sumar på ytre venstre i Spania, et av støttepartiene i Pedro Sánchez' sosialistdominerte regjering.

Milei svarte ikke direkte på Diaz' kommentarer da han holdt talen sin, men han sa at politikken hans bringer Argentina tilbake på sporet «etter en mer enn 100 år lang nedgang».

Søndag skal han være med på en samling i regi av det spanske ytre høyre-partiet Vox, der flere andre ledere, blant dem franske Marine Le Pen, også skal delta.

Tidligere denne måneden anklaget Milei den spanske regjeringen for «å sette middelklasen i fare med sosialistpolitikk som ikke fører med seg noe annet enn fattigdom og død».

