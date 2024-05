USA: Nødhjelp sendt til Gaza via nytt bryggeanlegg

Lastebiler med nødhjelp kjørte over utstikkerbrygga fredag morgen.

– Dette er en pågående internasjonal innsats for å frakte hjelp til palestinske sivile i Gaza via en maritim korridor som er utelukkende humanitær, heter det i en uttalelse fra U.S. Central Command.

Planen er at nødhjelp fra en rekke land og hjelpeorganisasjoner skal fraktes via bryggeanlegget.

Israel kontrollerer grensene til Gazastripen og har innført strenge restriksjoner på leveranser av nødhjelp via grenseovergangene. Den humanitære situasjonen i det krigsherjede palestinske området er katastrofal, og ifølge FN er det hungersnød nord på Gazastripen.

Begrepet hungersnød brukes om situasjoner der minst 30 prosent av barna er akutt underernært og mennesker sulter i hjel hver dag.

Her dropper USA mat over Gaza USA gjennomførte lørdag et flydropp av 38.000 måltider, men det er en dråpe i havet blant de 2,3 millioner palestinerne i Gaza.

