Trump fikk rettspause for å være på sønnens skoleavslutning

Bilder viser at den tidligere presidenten og kona Melania fulgte stolt med sammen med de andre foreldrene da Barron Trump og kullet hans avsluttet skolegangen ved Oxbridge Academy sør i Florida.

– En flott elev, vidunderlig gutt. Veldig spennende, skrev Trump i sosiale medier rett før seremonien.

Tidigere førstedame Melania har i mange år kjempet for å holde mediene unna sønnen, men sist måned havnet han i begivenhetenes sentrum da pappa Donald klaget over at rettssaken mot ham i New York hindret ham i å være med på skoleavslutningen.

Dommer Juan Merchan innfridde til slutt ekspresidentens ønske og ga ham fri. I New York må Trump svare for anklager om regnskapsjuks i forbindelse med at det ble betalt hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels for å dekke over en mulig affære med Trump før han ble president. Trump avviser anklagene.

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?