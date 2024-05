Pelosi-angriper dømt til 30 års fengsel

David DePape er også dømt for å forsøke å bortføre Pelosi da han brøt seg inn i huset hun og ektemannen deler i San Francisco i oktober 2022.

Ifølge den 44 år gamle gjerningsmannen planla han å holde Pelosi som gissel og knuse kneskålene hennes dersom hun løy for ham. Den demokratiske politikerveteranen var den gangen leder for Representantenes hus.

Innrømmet angrep

DePape har også innrømmet å ha slått Paul Pelosi med en hammer etter at politiet kom til stedet og planen hans om å stanse det han mente var korrupsjon blant landets øverste myndigheter, raknet. Angrepet på 82 år gamle Paul Pelosi ble fanget opp av politifolkenes kroppskamera.

44-åringen ble funnet skyldig av en jury i november. Dommen gjelder forsøk på bortføring av en føderal tjenesteperson og angrep på et nærstående familiemedlem til en føderal tjenesteperson. Aktor hadde bedt om 40 års fengsel for angrepet.

Aktoratet sa i bevisførselen at DePape hadde med seg tau og plaststrips. De fant også et kamera og en bærbar PC.

Konspirasjonsteorier

Forsvarerne hevdet DePape var motivert av sin politiske overbevisning og ikke ønsket å forstyrre Pelosis offisielle plikter og at tiltalen derfor var feil. En av forsvarerne sa at DePape var blitt fanget i konspirasjonsteorier.

I retten forklarte canadieren, som har bodd i USA i over 20 år, at han trodde mediene stadig vekk løy om tidligere president Donald Trump. I nettinnlegg som ble fjernet etter pågripelsen, gjentok DePape grunnløse konspirasjonsteorier fra ytre høyre om at en klikk djeveldyrkende pedofile styrer landets regjering.

DePape er også tiltalt på delstatsnivå i saken. Tiltalen gjelder blant annet angrep med et dødelig våpen, mishandling av eldre og innbrudd. Onsdag starter utvelgelsen av en jury i den saken.

