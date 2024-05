Nederlands Eurovision-artist nekter straffskyld

Klein ble utestengt fra finalen i Malmö, angivelig etter å ha opptrådt truende overfor en kamerakvinne etter en semifinale.

Svensk politi har tidligere sagt at Klein trolig vil bli tiltalt. Advokaten hans, Jan-Åke Fält, sier imidlertid at artisten nekter straffskyld.

Ifølge Fält dyttet Klein bort et kamera fordi han ikke ville bli filmet. Nederlenderen avviser at han truet personen som holdt kameraet.

Advokaten mener det er gode sjanser for at Klein blir frikjent. Svensk politiet har tidligere uttalt at det ikke dreier seg om et alvorlig lovbrudd.

