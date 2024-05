Slovakias påtroppende president har snakket med Fico

– Han er i stand til å snakke, men kun noen få setninger. Han er svært, svært sliten, sa Pellegrini etter visitten.

Pellegrini sier han håper at Fico i løpet av de nærmeste dagene vil bli i stand til å kunne fatte avgjørelser, men at en stedfortreder inntil videre vil overta statsministerens oppgaver.

Fico ble kritisk såret da han ble skutt etter et regjeringsmøte i gruvebyen Handlova onsdag ettermiddag. Tilstanden hans er torsdag fortsatt svært alvorlig.

En 71 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er ifølge slovakiske medier både poet og tidligere sikkerhetsvakt, og han omtales som venstreorientert. Det antas at han handlet på egen hånd og at han ikke tilhører noen politisk gruppe, men motivet er etter alt å dømme politisk.

