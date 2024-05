EU starter gransking mot Meta

Torsdag innledet EU-kommisjonen en formell gransking av saken.

– Vi er urolige for at Facebook og Instagram stimulerer til avhengighet, og at de metodene for alderskontroll som Meta har innført, ikke er tilstrekkelige, sier EU-kommissær Margrethe Vestager i en pressemelding.

– Vi ønsker å beskytte de unges mentale og fysiske helse, sier hun.

Etter at de to nye datalovene Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA) trådte i kraft tidligere i år, har EU-kommisjonen innledet flere granskinger mot noen av de største nettgigantene.

En lignende gransking pågår nå mot Tiktok.

Kommisjonen skal særlig granske om Meta gjør nok for å hindre en såkalt «kaninhullseffekt», der unge kan klikke seg videre til mer og mer ekstremt materiale.

Kommisjonen gransker allerede om Meta håndterer villedende reklame og politisk innhold på riktig vis.

