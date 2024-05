USA: Boeing kan bli straffeforfulgt for to 737 Max-ulykker

Det amerikanske justisdepartementet mener at Boeing har brutt en forliksavtale som skulle beskytte selskapet mot juridiske skritt etter de to ulykkene. Det fremgår av et brev som departementet har levert inn ved en føderal domstol i delstaten Texas.

– Vi mener at vi har overholdt betingelsene i avtalen, står det i en kommentar fra Boeing til nyhetsbyrået AFP.

Flyprodusenten varsler at den kommer til å forsvare seg selv i en eventuell rettssak.

346 døde

De to ulykkene skjedde for rundt fem år siden. Til sammen 346 mennesker døde. Først styrtet et 737 Max-fly brukt av indonesiske Lion Air i Java-havet i oktober 2018. 189 mennesker døde. I mars 2019 falt et Ethiopian Airlines-fly av samme type nærmest rett ned i bakken kort tid etter avgang fra Addis Abeba. 157 mennesker omkom, deriblant en norsk kvinne.

Boeing inngikk en avtale med det amerikanske justisdepartementet om å betale til sammen 21 milliarder kroner for å unngå en rettssak rundt de omstridte 737 Max-flyene.

Boeing sto da foran en siktelse for bedrageriforsøk mot den amerikanske staten, knyttet til en etterforskning som konkluderte med at selskapet bevisst hadde gitt villedende informasjon til luftfartsmyndighetene som skulle godkjenne flytypen.

– Avtalebrudd

Departementet mener at Boeing har brutt avtalens vilkår ved «å unnlate å utforme, implementere og håndheve et oppfølgings- og etikkprogram som skal forebygge og avdekke brudd på amerikanske bedragerilover i hele virksomheten sin».

Et slikt avtalebrudd betyr at Boeing kan komme til å bli straffeforfulgt for ethvert brudd på føderale lover knyttet til de to flystyrtene, fremgår det av brevet.

Amerikanske myndigheter evaluerer nå hvordan de skal gå videre med saken og har bedt Boeing om et svar innen 13. juni.