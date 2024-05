Dramatisk økning i antall internt fordrevne i verden

AV Nils-Inge Kruhaug/NTB

– Vi har aldri tidligere opplevd en så dramatisk kollaps i beskyttelsen av sivile i krig som det vi har opplevd de siste fem årene, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland til NTB.

68,3 millioner levde i fjor på flukt i eget land etter å ha blitt fordrevet som følge av krig, vold og undertrykkelse, går det fram av en ny rapport.

Nesten to tredjedeler av de interne fordrivelsene i fjor skjedde i Sudan, Kongo og Palestina.

– Dette er det høyeste antallet noensinne, konstaterer Egeland.

Vanskelige å nå

Internt fordrevne er ofte langt vanskelige å bistå enn flyktninger som krysser landegrenser.

– De befinner seg ofte i krigssoner og er kontinuerlig på flukt. Gaza er det fremste eksempelet på dette. Siden 7. oktober har mange av mine kolleger i Flyktninghjelpen der måttet flykte både fem, seks, sju og opptil åtte ganger, forteller Egeland.

1,7 millioner palestinere, 75 prosent av innbyggerne i Gaza, lever nå som internt fordrevne, de fleste av dem i provisoriske telt og ruiner etter israelsk bombing.

Brudd på folkeretten

Mange av de internt fordrevne i Gaza befinner seg i Rafah-området lengst i sør, der Israel tidligere har bedt dem om å søke tilflukt. Nå har Israel bedt mange av dem om å «evakuere».

– Dette er ikke evakuering, det er tvungen fordrivelse og brudd på folkeretten, slår Egeland fast.

– Mange av dem som nå er internt fordrevne i Gaza, kom dit som flyktninger fra Israel og er anerkjent av FN som dette. Det er derfor himmelropende urettferdig at Israel som fordriver dem, ikke gir dem mulighet til å søke beskyttelse i det som er deres forfedres hjem, sier han.

Lettere å overse

Nærmere halvparten av alle internflyktninger befinner seg i Afrika sør for Sahara. De får ofte liten oppmerksomhet.

– Er det slik at flyktninger vekker bekymring i Vesten, fordi de banker på våre dører, mens internt fordrevne er lettere å overse?

– Ja, de er lettere å overse, men det er kortsiktig tankegang. Mange internt fordrevne ender til slutt ofte opp som flyktninger, sier Egeland.

– Sudan har nå flest internt fordrevne i verden, over 9 millioner. Hver eneste dag krysser en del av dem grensa til naboland. Mange av dem som tar seg til Tsjad, er på vei til Libya og vil forsøke å krysse Middelhavet til Europa, sier han.

Hudfarge

Kongo har hatt millioner av internt fordrevne i årevis, men de er i stor grad glemt av verdenssamfunnet.

– Vier Vesten mindre oppmerksomhet til internt fordrevne jo mørkere hudfarge de har?

– Jeg tror dessverre at det er en viss sannhet i det. De mest neglisjerte fluktkrisene finner vi i Afrika, målt i oppmerksomhet, politiske initiativ og hjelp. Det samme kan sies om Latin-Amerika, sier Egeland.

– Det er langt mer oppmerksomhet om det som skjer i Midtøsten og Asia, for ikke å snakke om Europa, konstaterer han.

FN svikter

Verdenssamfunnet griper i altfor liten grad inn for å hindre at konflikter og kriger driver mennesker på flukt, mener Egeland.

– Det må bli mer forebyggende diplomati. FN gjør ikke jobben sin. FN ble opprettet for å forebygge krig, men både Sikkerhetsrådet og FNs øvrige organer svikter, konstaterer han.

Verdenssamfunnet svikter også når det gjelder å hjelpe mange av dem som er drevet på flukt, mener Egeland.

– Der svikter vi også mer enn før. Gapet mellom antall mennesker på flukt og penger som er tilgjengelig for å hjelpe dem, øker, sier han.

At flere av de største fluktkrisene, som Syria, Afghanistan og Jemen, nærmest er evigvarende, viser også at det er et skrikende behov for diplomati.

– Det må lages planer for varige løsninger, noe vi i dag dessverre ikke ser, sier Egeland.

Naturkatastrofer

Mens antallet internt fordrevne som følge av krig og konflikt øker, falt antallet som var på flukt i eget land som følge av naturkatastrofer, med rundt 30 prosent i fjor.

Dette skyldes delvis endringen fra værfenomener som La Niña og El Niño, konstaterer Flyktninghjelpen.

Klimaendringer fører til mer ekstremvær, som syklonen Mocha i Indiahavet, orkanen Otis i Mexico, stormen Daniel i Middelhavet og skogbrannene i Canada og Hellas sist sommer.

I mange land kommer slike naturkatastrofer ofte på toppen av væpnede konflikter.

– Mennesker ble drevet på flukt fra krig og konflikt i 45 land i fjor, og i 43 av disse landene måtte folk også flykte som følge av naturkatastrofer, konstaterer Egeland.

---

Fakta om internflyktninger

75,9 millioner mennesker var ved inngangen til 2024 flyktninger i eget land, en økning på 4,8 millioner fra året før.

68,3 millioner var internt fordrevet som følge av krig og konflikt, en økning på 49 prosent de siste fem årene.

46 prosent av alle internflyktninger er å finne i Afrika sør for Sahara.

Nesten to tredeler av de interne fordrivelsene i fjor fant sted i Palestina, Sudan og Kongo.

7,7 millioner mennesker var ved årsskiftet internflyktninger som følge av naturkatastrofer.

Kilde: Flyktninghjelpen – Global Report on Internal Displacement

---