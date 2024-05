Nederlandsk Eurovision-deltaker har forlatt Sverige

Klein ble torsdag anmeldt for trusler og måtte deretter stå over finalen i Malmö to dager senere.

Emil Andersson, etterforskningsleder i politiet i Malmö, sier mandag at han venter at saken overleveres til påtalemyndigheten i begynnelsen av juni.

– Prognosen er god, og vi regner med at det trolig blir tiltale, sier Andersson.

Ifølge etterforskningslederen blir saken behandlet raskt, blant annet fordi politiet mener bevisene er gode og at det ikke dreier seg om et alvorlig lovbrudd.

Angivelig oppførte Klein seg truende mot en kamerakvinne etter en semifinale. Den nederlandske kringkasteren Avrotros har tidligere beskrevet det som skjedde slik:

– I strid med tydelige avtaler ble Joost filmet rett etter at han kom av scenen. På det tidspunktet ba han gjentatte ganger om å ikke bli filmet. Dette ble ikke respektert. Dette førte til en truende bevegelse mot kamera. Joost rørte ikke kamerakvinnen.

Avrotros betegnet utestengelsen av Klein fra finalen som uproporsjonal.

Til tross for bråket rundt artisten deltok Klein på Eurovisions etterfest natt til søndag.

Mandag ettermiddag melder RTL at Klein har forlatt Sverige. Ifølge kanalen ble Klein oppgitt av situasjonen i Sverige og dro hjem i et privatfly fra Roskilde flyplass i Danmark søndag kveld.