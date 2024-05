Recep Tayyip Erdogan kom med opplysningen på en pressekonferanse mandag i Ankara etter samtaler med Hellas’ statsministrer Kyriakos Mitsotakis.

Erdogan gjentok at han mener Hamas er en motstandsbevegelse. Presidenten sa videre at han er lei seg for at Hellas' regjering stempler Hamas som en terrororganisasjon.