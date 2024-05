Valgdagsmåling: Pedro Sánchez’ sosialistparti ligger an til å få flest stemmer i valget i Catalonia

Ifølge målingen ligger Sánchez’ sosialistiske parti an til å få mellom 37 og 40 seter av totalt 135 i regionalvalget i Catalonia, altså ikke nok til å danne regjering. Dermed blir partiet nødt til å forhandle om en koalisjon med andre partier.

De to katalanske separatistpartiene, det uforsonlige Junts og det mer moderate ERC får henholdsvis 33–36 og 24–27 mandater.

Catalonia har tidligere forsøkt å rive seg løs fra Spania. Sist gang var i 2017, og det endte med at daværende regionleder Carles Puigdemont reiste i selvpålagt eksil for å unngå rettsforfølgelse. I år har han drevet valgkamp fra Frankrike for partiet Junts.

Forrige uke publiserte den spanske avisen El País en meningsmåling som stemmer temmelig godt med valgdagsmålingen: Sánchez’ sosialister lå an til å få 40 seter, mens Puigdemonts Junts ble spådd å få 34 seter. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lå på meningsmålingen an til å få 26 seter.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger