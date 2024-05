Trump skjeller ut aktor i hysjpengesaken på ny

Trump kom med uttalelsen foran en stor skare av tilhengere på et valgkamparrangement i New Jersey lørdag.

Statsadvokat Alvin Briggs fører saken for påtalemyndigheten. Trump er tiltalt for å ha jukset med regnskapstall i forbindelse med utbetaling av penger til Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om en angivelig affære.

På valgkampmøtet hamret Trump også løs på Joe Biden, som ekspresidenten hevder at står bak rettssakene mot ham.

– Alt dette blir utført av kjeltringen Joe Biden, sa Trump, som også påsto at dommeren i saken er sammensverget med Biden.

Utover å skjelle ut folk, hintet Trump til at folk kan vente seg skattekutt hvis han blir valgt som president i høst. Han sa også at tollsatsene på varer produsert i utlandet vil skyte i været om han vinner.