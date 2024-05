Regjeringen i Georgia truer demonstranter med fengsel hvis de blokkerer nasjonalforsamlingen

Innenriksminister Vakhtang Gomelauri advarer demonstrantene mot å blokkere nasjonalforsamlingen.

Han sier myndighetene vil arrestere alle som deltar i en slik blokkering, og at de risikerer fire års fengsel.

– Vi kommer til å bruke denne paragrafen mot alle lovbrytere, uten unntak, sier han.

Titusenvis demonstrerte lørdag mot den omstridte loven i Georgias hovedstad Tbilisi.

Loven innebærer at organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter. Den ses som et forsøk på å kneble vestligstøttede medier og organisasjoner i landet. Loven skal etter planen innføres innen midten av mai, altså om få dager.

Statsminister Irakli Kobakhidze sverget søndag at han vil innføre loven til tross for alle protestene, de største i landet siden løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991.

USA ga nylig uttrykk for dyp bekymring for loven, som ble omtalt som et demokratisk tilbakeskritt. EU-kommisjonens direktør for utvidelse Gert Jan Koopman har tidligere sagt at loven kan bli et hinder for Georgias EU-søknad.

