B-filmkongen Roger Corman er død, 98 år gammel

Filmskaperen, som mottok en Æres-Oscar i 2009, døde torsdag i sitt hjem i Santa Monica, opplyser familien til The Hollywood Reporter.

Den legendariske produsenten og regissøren skapte lavbudsjett sjangerfilmer i et imponerende tempo. Han satset på unge, uetablerte talenter og ga karrierestart til fremtidige stjerner som Jack Nicholson, Ron Howard, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jonathan Demme, Gale Anne Hurd og James Cameron.

Corman er kanskje mest kjent for skrekkfilmer som The Little Shop of Horrors (1960) og hans serie med Edgar Allan Poe-filmatiseringer med Vincent Price i hovedrollen, men han ble også berømt for narko- og bikersagaer som The Wild Angels (1966).

Han ble også beryktet for å ha produsert The Trip (1967), som hadde Peter Fonda i hovedrollen som en mann på en LSD-inspirert odyssé. Kontroversen rundt filmen gledet Corman, som var en av de første produsentene som innså kraften i negativ publisitet.