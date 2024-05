Hufvudstadsbladet skriver at demonstrantene selv oppgir å være rundt 40 stykker.

De krever at kanalen boikotter sangkonkurransen. Tidligere har Yles direktør for kreativt innhold og medier, Ville Vilén, sagt at det er mulig å trekke seg om situasjonen i Gaza blir verre.

– Mitt spørsmål til Vilén og til Yle er når det er dårlig nok til at man trekker seg fra konkurransen, sier en demonstrant som Hufvudstadsbladet har snakket med.

