Prinsesse Kate har det bra, ifølge prins William

– Hun har det bra, svarte prinsen på et spørsmål fra en ansatt ved St. Marys sykehus i Hugh Town, som er den største byen og det administrative senteret på Scillyøyene, om tilstanden til kona.

Kate avslørte tidligere i mars at hun hadde fått kreft. Det gjorde hun i en video lagt ut i sosiale medier.

– Dette kom selvfølgelig som et stort sjokk, og William og jeg har gjort alt vi kan for å bearbeide og håndtere dette privat for barnas skyld, sa prinsessen.

Tidligere i år ble det kjent at også kong Charles hadde blitt diagnostisert med kreft.