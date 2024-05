FNs hovedforsamling gjentar krav om palestinsk stat

Resolusjonen viser til tidligere FN-resolusjoner og «bekrefter det palestinske folks rett til selvbestemmelse, inkludert retten til deres uavhengige stat Palestina».

Resolusjonen slår videre fast at Palestina i henhold til artikkel fire i FN-charteret «er fullt kvalifisert for FN-medlemskap».

USA-veto

143 land, blant dem Norge, stemte for resolusjonen som gir uttrykk for «dyp beklagelse og bekymring» over at USA 18. april la ned veto mot palestinsk FN-medlemskap i Sikkerhetsrådet.

FNs hovedforsamling ber Sikkerhetsrådet behandle spørsmålet på nytt og slutte opp om et palestinsk FN-medlemskap, heter det i resolusjonsteksten.

USA gjør det imidlertid klart at de igjen vil legge ned veto dersom spørsmålet om palestinsk FN-medlemskap kommer på bordet på nytt, slo en talsmann for USAs FN-delegasjon fast fredag.

Krever slutt på okkupasjon

FNs hovedforsamling ber også verdenssamfunnet trappe opp og koordinere innsatsen for «uten opphold å få en slutt på den israelske okkupasjonen som begynte i 1967».

143 av FNs 193 medlemsland har anerkjent Palestina, og EU-land har varslet at de kommer til å gjøre det i løpet av kort tid.

Norge har ikke anerkjent Palestina som uavhengig stat, men utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har antydet at det kan komme til å skje i løpet av kort tid.