Mer enn 150.000 har blitt hjemløse i Brasil etter flom

I utkanten av Eldorado do Sul, som ligger 17 kilometer unna delstatshovedstaden Porto Alegre, er mange sultne og tvunget til å sove under åpen himmel.

– Vi har vært uten mat i tre dager, og vi fikk bare akkurat nå et teppe. Jeg er med mennesker jeg ikke kjenner engang, og jeg vet ikke hvor familien min er, sier en ung mann ved navn Ricardo Junior til Reuters.

Delstatens myndigheter opplyser at det i tillegg til de 90 omkomne er 131 som ikke er gjort rede for og 155.000 som har mistet hjemmet sitt. De voldsomme regnbygene som begynte i forrige uke, har forårsaket flom i elver, lagt hele landsbyer under vann og ødelagt veier og broer. I tillegg har buskap dødd og landbruksjord er lagt under vann. Klimaeksperter knytter det voldsomme regnet til værfenomenet El Niño, som gir tørke i noen deler av verden og økt regn i andre.

President Lula da Silva har lovet føderal hjelp til Rio Grande do Sul. Flommen regnes som delstatens verste ekstremværkatastrofe.

