Nylige russiske angrep mot Ukrainas energiforsyning har kostet et titall milliarder

Russland har siden slutten av mars utført nesten daglige angrep mot ukrainske varme- og vannkraftstasjoner og mot strømnettet, noe som har ført til strømbrudd i mange regioner.

– I dag snakker vi skadekostnader for mer enn en milliard dollar. Men angrepene fortsetter, og det er åpenbart at kostnadene vil øke, sier Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko. En dollar er verdt litt under 11 norske kroner.

Halusjtsjenko sier at det meste av skadene er gjort på anlegg for varme- og vannkraft og distribusjonsnettet.

– Systemet er stabilt i dag, men situasjonen er ganske komplisert, sier han videre. Han legger til at værforholdene gjør at strømsystemet for øyeblikket får god hjelp fra vind- og solkraft.

Les også: Medvedev tordner: – Et bevis på at planen kollapser

Les også: Hun gir Russland klar beskjed: – Vi aksepterer det ikke

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen