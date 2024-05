Minst 16 meldes drept i israelske angrep i Rafah

– Antallet martyrer i Rafah har steget til 16, sier nødetatene i en uttalelse til AFP. De legger til at det dreier seg om sju personer fra en familie og ni fra en annen. Helsemyndighetene meldte tidligere natt til mandag at ni personer var drept i et angrep mot et hus.

Kilder i helsevesenet opplyser til AFP at det har vært to luftangrep mot to forskjellige steder rundt om i byen.

Meldingene om angrepene kommer etter at tre israelske soldater ble drept i et Hamas-rakettangrep mot grenseovergangen Kerem Shalom mellom Israel og Gazastripen.

Anslagsvis 1,3 million innbyggere har flyktet til Rafah, som Israel truer med å invadere. Byen ligger helt sør på Gazastripen, på grensa mot Egypt.

Håpet om en våpenhvile på Gaza ser ut til å svinne etter at Hamas denne helgen gjentok sitt krav om at krigen må ta slutt for at de skal løslate gislene, noe Israels statsminister har utelukket.

