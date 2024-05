Mann skutt og drept i Stockholm

Politiet fikk melding om skytingen like før klokka 18.30 mandag kveld, skriver Aftonbladet. Politiets pressetalsperson Daniel Wikdahl forteller at mannen ble skutt av en eller flere gjerningsmenn, og at flere skudd ble løsnet.

– Vi har pågrepet en person som vi mistenker at kan ha vært involvert i denne hendelsen. Hvordan den innblandingen ser ut, er ikke noe jeg kan gå inn på, sier han. Wikdahl ville ifølge TT ikke fortelle om omstendighetene for pågripelsen.

Aftonbladet får opplyst at en mørkkledd, maskert gjerningsmann er blitt observert løpende bort fra åstedet.

Politiet rykket ut med store styrker til åstedet, hvor det befant seg en stor menneskemengde. Politiet har gjort mange vitneavhør.

– Nå skal det gjennomføres en omfattende teknisk undersøkelse på gata. Det har blitt løsnet flere skudd som skal undersøkes. Flere biler er truffet, og dem har vi tatt i beslag, sier Wikdahl.