Falske klimanyheter oversvømmer EU før valget

Ytre høyre, klimaskeptikere og konspirasjonsteoretikere sprer falske klimanyheter i sosiale medier for å undergrave EUs «Green deal», ifølge professor i informasjons- og kommunikasjonsvitenskap Arnaud Mercier ved Pantheon-Assas-universitetet i Paris.

Folk som allerede er kritiske til klimapolitikken eller EU sprer disse nyhetene videre «i god tro», sier Mercier til nyhetsbyrået AFP.

De siste månedene har faktasjekkerne til AFP avslørt en rekke falske eller misledende nyheter relatert til EUs grønne giv, som omfatter ny klimalovgivning på en rekke områder.

I Romania er en «nyhet» om at Brussel snart skal introdusere et «karbonpass» der hver enkelt persons CO2-utslipp blir målt, noe som kan føre til restriksjoner på reising om man kommer over et visst nivå, blitt spredt vidt og bredt.

Ytre høyre-partiet AUR har kastet seg over nyheten.

– EU ser ut til å gå mot å bli et slags Sovjet-kommissariat som trer restriksjoner over hodet på oss, sier partiets Gianina Serban, som oppfordrer folk til å stemme «patriotisk» i valget 9. juni.

Feil om biler

En annen falsk nyhet som har opprørt mange velgere, er at Brussel skal ha vedtatt å forby reparasjon av biler over 15 år.

Det riktige er at EU i fjor reviderte loven om hvordan vrakbiler skal behandles, for å redusere mengden av skadelig avfall.

EU ønsker også å fase ut salget av fossilbiler innen 2035 og erstatte disse med elbiler for å få ned utslippene.

Også i vårt naboland Sverige har en falsk nyhet om EUs omstridte naturrestaureringslov, som ennå ikke er vedtatt, florert. I sosiale medier hevdes det uriktig at loven vil forby jordbruk i beskyttede områder.

Russland aktiv

Også land som Russland prøver å undergrave EU gjennom falske klimanyheter, ifølge forskere.

– Kreml sprer aktivt misledende informasjon relatert til EUs Green deal, sier Martin Vladimirov, som leder Senter for demokratistudier i Bulgarias hovedstad Sofia. Han viser blant annet til propaganda om farene ved vindkraft og vindturbiner.

Ifølge nettstedet Euractiv er nesten 400 nettsteder opprettet i Bulgaria for å spre russisk propaganda og falske nyheter.

