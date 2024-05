Sør-Brasil rammet av verste flom på 80 år – minst 37 omkommet

Flommen er forårsaket av kraftig nedbør i delstaten Rio Grande do Sul, som grenser til Uruguay og Argentina. I en rekke byer er gatene forvandlet til elver, og veier og bruer er ødelagt. Uværet forårsaket også jordskred.

Det er den fjerde flomkatastrofen som rammer Brasil på ett år. Flommene i juli, september og november 2023 krevde til sammen 75 menneskeliv. På delstatsnivå har den pågående situasjonen overgått den historisk store flommen i 1951, ifølge brasilianske geologer.

I enkelte byer er vannstanden på sitt høyeste nivå siden målingene begynte for nesten 150 år siden.

Over 23.000 mennesker fra en lang rekke byer har måttet forlate hjemmene sine som følge av flommen, ifølge sivilforsvaret. 300.000 mennesker mangler strøm etter at et vannkraftverk fikk skader.

President Luiz Inacio Lula da Silva fikk sammen med guvernør Eduardo Leite se de rammede områdene fra fly torsdag.

– Jeg fortalte guvernøren og mine ministre at regjeringen kommer til å gjøre alt den kan, sa Lula.

Været i store deler av verden har inntil nylig vært preget av fenomenet El Niño, som pleier å føre til intens nedbør i Sør-Brasil. En del av El Niños effekter er blitt forsterket av den globale oppvarmingen.