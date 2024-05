FN oppfordrer Georgia til å trekke omstridt lovforslag

Lovforslaget, som onsdag ble godkjent i andre behandling i nasjonalforsamlingen, krever at alle organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

– Å stemple frivillige organisasjoner og medier som får utenlandsk finansiering som «organisasjoner som handler i en fremmed makts interesse», utgjør en alvorlig trussel mot ytrings- og organisasjonsfriheten, sier Turk.

Fra før har også EU og USA uttrykt bekymring over lovforslaget, som kritikere mener ligner en lov i Russland, der den brukes for å kneble vestligstøttede medier og organisasjoner.

Georgia har vært preget av masseprotester mot regjeringen siden 9. april, etter at regjeringspartiet Georgisk drøm innførte planer om å vedta lovforslaget.

Onsdag tok politiet i bruk tåregass og sjokkgranater mot demonstranter i hovedstaden Tbilisi.

Turk sier at han er bekymret over det han kaller uforholdsmessig maktbruk fra politiets side., Han ber om at alle som er pågrepet i forbindelse med protestene, løslates umiddelbart.

En tredje behandling av lovforslaget er ventet om rundt to uker.