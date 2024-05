«Utenlandsk agent»-lov går videre i Georgia

De folkevalgte stemte for med 83 stemmer mot 23. Regjeringen har sagt at den ønsker å få loven innført innen midten av mai.

Loven innebærer at organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Et lignende lovforslag ble nedstemt i mars fjor, men et revidert forslag var tirsdag oppe til debatt i nasjonalforsamlingen.

Lovforslaget sammenlignes med en lignende lov som er innført i Russland. Der brukes den til å kneble vestligstøttede medier og organisasjoner.

Det har vært store demonstrasjoner mot lovforslaget, både før det ble nedstemt i mars og i forbindelse med den siste behandlingen. Flere titalls personer er pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner onsdag.

Georgia har søkt om medlemskap i både EU og Nato, men demonstrantene mener at den nåværende regjeringen ikke mener alvor med søknadene. EU har advart Georgia om at loven kan få følger for landets EU-søknad.

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)