Stor politiaksjon mot Gaza-demonstranter ved Columbia-universitetet

TV-bilder viser at politifolk med hjelmer og skjold tar seg inn på universitetet, som ligger på øvre Manhattan. De hadde også med seg strips til bruk ved pågripelser.

Dette skjedde ved 21-tiden tirsdag. Snaut to timer senere kom kunngjøringen om at administrasjonsbygningen Hamilton Hall var tømt for demonstranter.

Demonstrantene okkuperte tidligere på dagen bygningen. Ifølge nyhetsbyrået AP tok titalls politifolk seg inn i bygningen gjennom et vindu, og mellom 30 og 40 demonstranter skal være fjernet fra bygget.

I flere uker framover

Det er universitetsrektor Minouche Shafik som ba politiet om hjelp til å rydde områdene, og hun har bedt politiet bli værende på universitetet til minst til 17. mai.

Politiet gjorde det tidligere på dagen klart at de ikke kom til å ta seg inn på området uten at administrasjonen ba om det, eller det oppsto en nødsituasjon.

– Etter at universitetet gjennom natten ble klar over at Hamilton Hall var blitt okkupert, vandalisert og blokkert, hadde vi ikke noe valg, heter det i en kunngjøring fra universitetet.

Tar ikke stilling til saken

Det heter også at utdanningsinstitusjonens sikkerhetspersonell ble tvunget ut av bygningen og at en ansatt ble truet.

– Avgjørelsen om å be New York-politiet om hjelp var en reaksjon på handlingene til demonstrantene, ikke saken de kjemper for, står det videre.

Columbia-universitetet har stått i sentrum for bølgen av Gaza-demonstrasjoner ved studiesteder over hele USA de siste ukene. Demonstrasjonene har ført til en intens debatt om hvor skoleledere skal sette skillet mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

Avviser krav

Demonstrantene krever at universitetene kutter alle forretningsforbindelser de måtte ha med israelske selskaper, noe universitetet har nektet å gjøre.

Også jødiske studenter har deltatt i demonstrasjonene, mens andre har anklaget demonstrantene for å rope antisemittiske slagord og for å gjøre universitetene utrygge for jødiske studenter. Anklagene blir avvist av demonstrantene, som mener at anklagene om antisemittisme er et påskudd for å stanse protestene.

Både president Joe Biden og ekspresident Donald Trump har fordømt protestene.

Over 1000 pågrepet totalt

De siste ukene har over 1000 demonstranter blitt pågrepet ved studiesteder i USA, inkludert i Texas, Utah, Virginia, North Carolina, New Mexico, Connecticut, Louisiana, California og New Jersey. Flere steder har det vært voldelige sammenstøt mellom studenter og politi.

Tidligere tirsdag truet ledelsen ved Columbia-universitetet med akademisk utestengelse av studenter som deltok i husokkupasjonen.

De siste to ukene har det også vært en teltleir på universitetsområdet.

Politiet gikk tirsdag også inn i University of North Carolina i Chapel Hill for å fjerne en protestleir. Enkelte demonstranter skal ha blitt pågrepet i aksjonen.

Også den ukelange demonstrasjonen ved utdanningsinstitusjonen Cal Poly Humboldt i California ble tirsdag avsluttet på dramatisk vis, da politiet rykket inn og pågrep nesten 30 demonstranter.

