Skottlands regjering overlevde mistillitsvotering

Tidligere i uka kunngjorde SNP-leder og førsteminister Humza Yousaf at han vil gå av. Det skjedde etter at regjeringssamarbeidet mellom SNP og De grønne tok slutt.

SNP er dermed på leting etter sin tredje leder på et drøyt år. Både tidligere SNP-leder og Yousafs gamle lederkonkurrent Kate Forbies har sagt at de vurderer å stille som kandidater.

Yousaf tok over i mars i fjor etter at Nicola Sturgeon gikk av etter mer enn åtte år som leder. Hun trakk seg kort tid før hennes ektemann ble pågrepet i en korrupsjonsskandale.

Problemene i SNP har gitt opposisjonspartiet Labour, som for første gang på mer enn et tiår er foran eller likt med SNP på målinger, håp om at de kan ta tilbake skotske valgkretser og vinne flertall i Parlamentet i det britiske valget senere i år.

