Rundt 300 personer pågrepet i Gaza-demonstrasjoner ved universiteter i New York

Columbia-universitetet, der propalestinske studentaktivister har satt opp en teltleir, har stått i sentrum for bølgen av Gaza-demonstrasjoner ved studiesteder over hele USA de siste ukene.

Tirsdag kveld tok politiet seg inn i universitet, der de gjorde flere titalls pågripelser. Tidligere tirsdag hadde demonstranter okkupert administrasjonsbygningen Hamilton Hall.

Også ved UCLA i Los Angeles har det vært sammenstøt mellom demonstranter og politi onsdag, og politiet stormet et bygg som propalestinske demonstranter hadde tatt kontroll over.

Noen timer senere grep politi med hjelmer og visirer inn på ny for å bryte opp sammenstøt mellom proisraelske og propalestinske demonstranter ved UCLA.

Også jødiske studenter har deltatt i demonstrasjonene, mens andre har anklaget demonstrantene for å rope antisemittiske slagord og for å gjøre universitetene utrygge for jødiske studenter. Anklagene blir avvist av demonstrantene, som mener at anklagene om antisemittisme er et påskudd for å stanse protestene.

Både president Joe Biden og ekspresident Donald Trump har fordømt protestene.

De siste ukene har over 1000 demonstranter blitt pågrepet ved studiesteder i USA, blant annet i Texas, Utah, Virginia, North Carolina, New Mexico, Connecticut, Louisiana, California og New Jersey. Flere steder har det vært voldelige sammenstøt mellom studenter og politi.

