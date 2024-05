Politiet i Georgia slår hardt ned på demonstranter i Tbilisi

Departementet oppgir også at seks politifolk ble skadd, men sier ingenting om hvorvidt demonstranter ble skadd.

En fotograf fra nyhetsbyrået AFP skal være blant de pågrepne.

Demonstrasjonen startet tirsdag kveld og var i utgangspunktet fredelig, men endte med at politiet brukte tåregass, vannkanoner, gummikuler og sjokkgranater mot folkemassen.

Opposisjonsleder banket opp

Tidligere ble det meldt at en av landets fremste opposisjonsledere, Levan Khabeisjvili, måtte ha helsehjelp etter at han ble banket opp, opplyser partiet hans UNM.

Han har selv publisert et bilde fra sykehuset i sosiale medier, som viser et svært forslått ansikt.

Den georgiske regjeringen, som opposisjonen mener samarbeider for tett med Russland, har lenge forsøkt å få gjennom en lov som innebærer at alle organisasjoner og virksomheter som får pengestøtte fra utlandet, vil måtte registrere seg som utenlandske agenter.

Et lignende lovforslag ble nedstemt i mars fjor, mens et revidert forslag var tirsdag oppe til debatt i nasjonalforsamlingen.

Kan ramme uavhengige medier

Hvis forslaget går gjennom, vil det blant annet kunne ramme liberale og maktkritiske medier og menneskerettsorganisasjoner som får vestlig pengestøtte.

De frykter at georgiske myndigheter med loven i hånd vil kunne gjennomsøke alt av dokumenter og datamaskiner for å få innsyn i virksomheten, noe som blant annet kan true identiteten til kilder og ofre for menneskerettighetsbrudd.

Russland har en lignende lov som er blitt brukt til å kneble vestligstøttede medier og organisasjoner.

Georgia har søkt om medlemskap i både EU og Nato, men demonstrantene mener at den nåværende regjeringen ikke mener alvor med søknadene.

