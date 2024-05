Internasjonalt diplomati forbereder seg på at Trump kan bli president

De ønsker å unngå kalddusjen som Trumps «America First» politikk førte til forrige gang han var president. Den gang overrumplet Trump mange med blant annet å innlede handelskrig, røske opp i betalingsviljen for Nato-forsvar og å trekke USA fra FNs klimapanel.

Nyhetsbyråene Reuters og AFP har snakket med en rekke diplomatkilder på fem kontinenter som alle tar høyde for at Donald Trump kan bli innsatt som USAs 47. president i januar neste år. Kontaktene inkluderer land som Storbritannia, Tyskland, Australia, Japan, Mexico, Ungarn, Polen og Saudi-Arabia.

To utenriksministre klar i Mexico

Mexicanske utsendinger har ved en rekke anledninger møtt folk nær Trump for å diskutere migrasjon og smugling av opioidet fentanyl over grensen. Ifølge mexicanske kilder frykter de mer press på disse områdene dersom Trump igjen blir president.

Den mexicanske strategien synliggjør hvor personavhengig politikken blir under en eventuell ny regjering ledet av Trump. Regjeringspartiet i Mexico vurderer to ulike kandidater til posten som utenriksminister, avhengig av om det er Trump eller Biden som ligger an til å vinne. Mexico avholder valg i juni, og den nye regjeringen vil bli innsatt en måned før USA-valget i november.

Har snakket med flere statsledere

New York Times omtalte 3. april en angivelig telefonsamtale mellom Trump og den saudiarabiske lederen prins Mohammed bin Salman. Verken saudiarabiske kilder eller noen i kretsen rundt Trump vil kommentere hva de to snakket om.

I mars mottok Trump den ungarske statsministeren Viktor Orban. Etter møtet ga Trump rosende karakteristikker av Orban som en «tøff mann» og for hans «flotte uttalelse» som vil løse verdens problemer hvis Trump kommer tilbake i presidentsetet.

I forrige uke var den konservative polske presidenten Andrzej Duda på visitt hos den republikanske presidentkandidaten i Trump Tower i New York.

– Han har gjort en fantastisk jobb og er min venn. Vi hadde fire fine år sammen da vi begge var presidenter. Vi må kanskje gjøre det igjen, uttalte Trump i en video på sin Truth Social konto i etterkant av møtet.

Vanlig å møte diplomater

Presidenthistoriker Jeremi Suri sier til Reuters at møter mellom diplomater og presidentkandidater er helt normalt. Mer uvanlig er det at statsledere diskuterer med opposisjonskandidater.

– Møter og telefonsamtaler med verdensledere viser det vi allerede vet her hjemme. Joe Biden er svak, og når Trump blir USAs 47. president, blir verden er sikrere sted og USA mer framgangsrikt, sier rådgiver for Trump, Brian Hughes, til Reuters.

Britisk oppmerksomhet

Den britiske utenriksministeren David Cameron møtte Trump på hans Florida-residens Mar a Lago i april. Cameron opplyste til reportere at han og Trump under en privat middag diskuterte Ukraina, krigen på Gaza og Natos framtid.

Som britisk statsminister ga Cameron en rekke lite flatterende karakteristikker av Donald Trump som en kvinnefiendtlig «proteksjonist» full av fremmedfrykt.

Den britiske opposisjonens kandidat til utenriksminister, David Lammy, har også gitt saftige karakteristikker av Trump. I en artikkel i Time magazine omtaler han Trump som en «kvinnehatende nynazistisk sosiopat». Men i likhet med Cameron har han møtt republikanere som sannsynligvis er tiltenkt viktige roller i en ny regjering ledet av Trump.

Tysk industri-lobby

Tyskland bygger også relasjoner. I framstøt mot vippestater minner de republikanerne om at Tyskland er en tung investor i amerikansk industri.

– Hvis Trump blir gjenvalgt, er det ekstremt viktig å hindre straffetollen han planlegger for varer fra EU, sier Michael Vink som koordinerer den tyske innsatsen overfor Trump. Han har møtt republikanske guvernører i Oklahoma, Arkansas, Alabama og Indiana. På hvert stopp har han minnet om at BMW er den største eksportøren av amerikanske biler, og at selskapet har 860.000 ansatte i USA.

Bruker tolk til påvirkning

Japans utsending til Trump-leiren, Sunao Takao, var som tolk tett på Trump og daværende statsminister Shinzo Abe da de golfet sammen. Budskapet Takao skal selge, er at japanerne frykter konsekvensene av ny amerikansk handelsproteksjonisme og at Trump vil kreve mer penger for å opprettholde amerikansk militært nærvær i Japan.

Blant de mest framtredende utenrikspolitiske figurene i kretsen rundt Trump finner vi Rick Grenell. Han blir ofte trukket fram som en mulig utenriksminister hvis Trump vinner valget. Han har hatt møter med den serbiske presidenten Aleksandar Vucic. Under den konservative konferansen CPAC i februar fortalte Grenell at forretningsavtaler er en del av den republikanske strategien.

– En del av vår utenrikspolitikk handler om å unngå de politiske samtalene og heller finne måter å gjøre forretninger på som gjør oss tryggere, sa Grenell.

