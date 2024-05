Harvey Weinstein stilles for retten på nytt etter at voldtektsdom ble opphevet

Det varsler statsadvokaten på Manhattan, ifølge Reuters. Weinstein var onsdag tilbake i rettssalen for første gang siden voldtektsdommen i 2020.

En ankedomstol i New York opphevet i forrige uke dommen fordi den mente at den opprinnelige rettssaken ikke var rettferdig.

Ankedomstolen mener at dommeren var forutinntatt i den banebrytende saken i 2020, da Weinstein ble dømt til 23 års fengsel. Da ble han funnet skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep mot en tidligere produksjonsassistent i 2006 og en skuespiller i 2013.

Avgjørelsen gjør at mange kvinner kan bli nødt til å gjennomleve sine traumer på nytt i vitneboksen. Mer enn 80 kvinner har anklaget Weinstein for seksualforbrytelser.

AP skriver at påtalemyndigheten ønsker å holde den nye saken i september.

Ber om løslatelse

Weinstein har hele tiden nektet for alle anklager.

I retten onsdag møtte han i rullestol. Etter opphevingen av dommen i forrige uke ble han flyttet til et sykehus på Manhattan.

Hans advokat Arthur Aidala ber om at han blir løslatt mot kausjon, og sier at han har alvorlige helseproblemer. Videre påpeker Aidala at han ble frikjent for den groveste voldtektsanklagen.

– Han ble frikjent på de mest alvorlige punktene, sier Aidala.

Banebrytende sak

72 år gamle Weinstein er også dømt til 16 års fengsel for voldtekt i en separat sak i California. De to dommene kan ikke sones samtidig.

Weinstein ble i sin tid regnet for å være blant Hollywoods mektigste menn, og anklagene mot ham ble startskuddet for MeToo-bevegelsen.

Det begynte med i 2017 med en artikkel i The New York Times, der en rekke kvinner sto fram og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

