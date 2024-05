Blinken i Israel: – Fast bestemt på å sikre en avtale nå

Blinken var onsdag morgen i Tel Aviv der han møtte Israels president Isaac Herzog. Her la han igjen press på Hamas, som han mener har fått et svært sjenerøst tilbud om en våpenhvileavtale fra Israel.

– Selv i disse vanskelige tider er vi fast bestemt på å få til en våpenhvile som bringer gislene hjem, og få det til nå. Den eneste grunnen til at vi eventuelt ikke oppnår dette, vil være Hamas, sa Blinken da han møtte Herzog.

Blinken ankom Israel etter å ha besøkt Saudi-Arabia og Jordan.

Hamas har ennå ikke svart på et våpenhvileforslag som Israel har lagt fram denne uken. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa så sent som tirsdag at israelske styrker kommer til å rykke inn i Rafah sør på Gazastripen uansett, mens Hamas ønsker garantier for at Israel ikke gjenopptar angrepene mot Gaza etter at en eventuell våpenhvile utløper.

USA er Israels viktigste støttespiller og har gitt grønt lys for flere våpenleveranser til Israel etter at krigen brøt ut 7. oktober.

