Hamas krever garantier for at Israel ikke vil gjenoppta angrepene på Gazastripen

Det melder den israelske avisen Haaretz, som viser til kilder i Hamas.

– Vi vil at palestinerne i Gaza skal leve. Det betyr at krigen avsluttes, israelsk tilbaketrekning, gjenoppbygging av Gazastripen og en klar politisk skisse, sier en av kildene til Haaretz.

Israel har lagt fram et våpenhvileforslag som USAs utenriksminister Antony Blinken omtaler som «sjenerøst». Tirsdag sa en israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP at regjeringen vil vente til onsdag kveld på et svar. Avhengig av hva Hamas svarer, vil Israel muligens sende en delegasjon til Kairo.

Uttalelser fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag har sådd ny tvil om hvor stor sannsynligheten er for en varig våpenhvile. Han ga uttrykk for at den israelske hæren vil rykke inn i Rafah sør på Gazastripen uavhengig om det blir en våpenhvile eller ikke.

– Det er ikke et alternativ å avslutte krigen uten å ha oppnådd våre mål, sa Netanyahu ifølge Reuters.

