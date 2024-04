G7-landene lover å fase ut kullkraft

Utfasingen av kulldrevne kraftverk som ikke kan fange og lagre CO2, skal skje i første halvdel av 2030-tallet, eller i et tempo som er i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Det går fram av en uttalelse fra G7-landene fra deres møte i Torino i Italia. Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av klimagassen CO2.

Kunngjøringen kom etter at miljø- og energiministre fra G7-landene har vært samlet til et to dager langt klimamøte i Torino i Italia.

G7 består av USA. Canada, Japan, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia.

Allerede mandag kveld opplyste britiske og italienske ministre at det var enighet om en utfasing av kull innen 2035.

– Dette er en historisk avtale som vi ikke greide å nå under COP 28 i Dubai i fjor, sa Storbritannias energiminister Andrew Bowie.