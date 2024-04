Amerikansk universitet utestenger Palestina-demonstranter

Rektor Nemat Minouche Shafik sier i en uttalelse at dager med forhandlinger ikke har overbevist demonstrantene om å fjerne teltene, som er en protest mot Israels krigføring på Gazastripen.

– Vi har begynt å suspendere studenter som et ledd i den neste fasen av vår innsats for å sørge for sikkerhet på vårt område, sa talsperson Ben Chang mandag.

Ivy League-universitet på Manhattan har stått i sentrum for bølgen av Gaza-demonstrasjoner ved studiesteder over hele USA de siste ukene. Demonstrasjonene har ført til en intens debatt om hvor skoleledere skal sette skillet mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

Tidligere mandag opplyste rektor Shafik at Columbia-universitetet ikke kommer til å selge aktiva som støtter Israels militære, et sentralt krav fra demonstrantene, men tilbyr å investere i helse og utdanning i Gaza og mer åpenhet rundt investeringene.

Mandag morgen mottok demonstrantene et brev der universitetet advarte om at studenter som ikke forlot leiren innen et visst tidspunkt, ville bli suspendert og miste muligheten til å fullføre semesteret med god anseelse.

Mandag kveld begynte politiet å pågripe propalestinske demonstranter ved Virginia Commonwealth-universitetet i byen Richmond, melder kanalen WWBT. Tidligere på dagen hadde studenter etablert de kaller en «frigjøringssone» i nærheten av universitetets bibliotek.

