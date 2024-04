Rekordpris for lommeur fra Titanic-passasjer

Lommeuret, som er i gull, tilhørte den styrtrike amerikanske forretningsmannen John Jacob Astor.

Sammen med kona Madeleine var Astor med på jomfruturen til verdens største skip, som endte tragisk da Titanic gikk på et isfjell i Atlanterhavet 15. april 1912.

47 år gamle Astor rakk å plassere kona i en livbåt, mens han gikk selv ned med skipet da det sank. Han ble funnet omkommet i sjøen og hadde fortsatt lommeuret på seg.

Uret ble senere restaurert og ble i mange år båret av Astors sønn Vincent. I helgen ble det lagt ut på auksjon i Wiltshire i Storbritannia.

Uret ble før auksjonen anslått til å være verdt rundt 2 millioner kroner, men etter en ellevill budrunde ble det til slutt solgt for over 9,5 millioner kroner.

Den anonyme kjøperen må også ut med et betydelig beløp i skatt og avgifter, og den endelige prisen for gulluret ender dermed på hele 13,4 millioner kroner, ifølge BBC.

Dette er ny auksjonsrekord for gjenstander fra Titanic. Den gamle rekorden ble satt da en fiolin fra skipsorkesteret i 2013 ble solgt for drøyt 15 millioner kroner, inkludert skatt og avgifter.

Fiolinkassen til mannen som ledet orkesteret på dekk da Titanic sank, gikk også under hammeren under helgens auksjon i Wiltshire. Den ble solgt for drøyt 5,1 millioner kroner.

Over 1500 mennesker omkom da Titanic sank på vei fra Southampton til New York.

