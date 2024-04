Eide: – Vi må støtte opp om en arabisk fredsplan

Møtet blir holdt søndag kveld, på sidelinjen til et regionalt møte i World Economic Forum (WEF), og det finner sted på invitasjon fra Norge og Saudi-Arabia.

– Det nærmeste vi har en helhetlig fredsplan er det arabiske land nå jobber med. Det er viktig at vi støtter opp om det. Det er rett og slett bedre med én plan enn ingen plan, sier Eide til NTB.

– Anerkjennelse av en palestinsk stat er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel vi kan bruke én gang. Når et land som Norge bruker det må vi vite at det kan ha effekt, sier han.

Ikke «Hamas-stat»

Blant deltakerne i Riyadh er også USAs utenriksminister Antony Blinken og Palestinas president Mahmoud Abbas.

– Vi skal snakke om hva som må skje på palestinsk side for å forberede en palestinsk stat, og hvordan styrke den palestinske selvstyremyndigheten slik at de også kan styre i Gaza etter en våpenhvile, sier Eide.

– Vi vil jo ikke ha en «Hamas-stat», men én palestinsk stat som politisk sett henger sammen, som springer ut av de palestinske selvstyremyndighetene, sier han.

Nytt momentum

Israels krigføring på Gazastripen, som det siste halve året har krevd over 34.000 palestinske liv, har skapt nytt momentum som må utnyttes, mener utenriksministeren.

– De enorme lidelsene i Gaza har igjen rettet verdenssamfunnets øyne mot den uløste situasjonen mellom Israel og Palestina, og nå er det momentum for å få til en skikkelig politisk prosess, sier han.

– Det jobbes med å få på plass en våpenhvile. Det er det som er målet på kort sikt. Samtidig er det avgjørende viktig å tenke på hva som bør skje på litt lengre sikt, og hvordan vi kan komme videre i arbeidet for en palestinsk stat, sier han.

– For det er bare en tostatsløsning som er en virkelig løsning på dette. Uten noen idé om hvor man skal videre, kan også enighet om en våpenhvile bli vanskelig, mener Eide.

Ingen vilje

Dagens ytterliggående høyreregjering i Israel viser ingen vilje til å forhandle om en fredsavtale med palestinerne.

Statsminister Benjamin Netanyahu har også gjort det klart at han motsetter seg opprettelse av en palestinsk stat.

– Selv om den sittende israelske regjeringen ikke er der nå, så er et nesten helt samlet verdenssamfunn for øvrig svært tydelige på at vi trenger en tostatsløsning, sier Eide.

Abbas med bønn til USA

Netanyahu har også varslet en israelsk bakkeinvasjon av Rafah lengst sør på Gazastripen, der over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt.

FN, hjelpeorganisasjoner og en rekke land, blant dem USA og Norge, har på det sterkeste advart mot dette og frykter store sivile tap.

– Det vil bli den største katastrofen i det palestinske folks historie, sa Abbas i Riyadh søndag.

– Vi ber innstendig USA om å be Israel stanse Rafah-operasjonen, for de er de eneste som er i stand til å hindre at Israel begår denne forbrytelsen, sa han ifølge AFP.

