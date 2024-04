Britney Spears endelig fri fra vergemålet

Lørdag inngikk hun i retten i Los Angeles en avtale til flere millioner dollar om betaling av faren Jamie Spears’ rettslige utgifter og andre kostnader, ifølge flere amerikanske medier.

– Selv om vergemålet ble avviklet i 2021, er hennes ønske om full frihet nå helt oppfylt, sier musikerens advokat Mathew Rosengart.

Advokaten til faren, Alex Weingarten, sier at han er glad for at hele greia er over.

Etter en langvarig rettslig strid fikk Spears i november 2021 fjernet faren fra vergemålet, der han hadde utstrakt kontroll over hennes liv og formue, og hun fikk selv velge en midlertidig erstatter.

Faren ble oppnevnt som verge i 2008 etter at hun hadde flere mentale sammenbrudd. Spears hevdet at faren misbrukte makten han hadde over henne, mens han forsvarer seg og sier han bare ville det beste for datteren.

42 år gamle Britney Spears er en av verdens mest vellykte musikere, med flere platinumplater, og det antas at hun har en formue på 60 millioner dollar.

(©NTB)