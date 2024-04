Støttedemonstrasjon for Spanias statsminister

Sánchez opplyste onsdag at han vurderer å gå av etter at det ble kjent at hans kone Begona Gómez etterforskes for korrupsjon. Siden har han ikke vist seg offentlig.

Han avviser anklagene mot kona og kaller dem ledd i en politisk motivert kampanje mot ham. Han sier han mandag kunngjør om han fortsetter eller ikke.

Ifølge myndighetene demonstrerte 12.500 mennesker fra hele Spania for at han ikke går av. De holdt opp plakater med teksten «Spania trenger deg» og «Pedro, ikke forlat oss».

Også innenfor Sánchez' sosialdemokratiske parti PSOE er det kommet sterke appeller til ham om å fortsette. Mange av regjeringsmedlemmene kom ut for å hilse folkemengden.

Etterforskningen av Gómez ble startet etter en klage fra anti-korrupsjonsgruppa Manos Limpias (Rene hender), som har bånd til ytre høyre. Gruppa har tidligere saksøkt en rekke politikere for korrupsjon, uten å vinne fram.

Ifølge avisa El Confidencial gjelder etterforskningen forbindelsene Gómez hadde til det spanske turismeselskapet Globalia da flyselskapet Air Europa var i samtaler med regjeringen om en redningspakke.