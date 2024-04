Kriger bidro til rekord i verdens forsvarsutgifter

En rapport fra det svenske fredsinstituttet viser at forsvarsutgiftene økte med 6,8 prosent til 2,44 billioner dollar i fjor, justert for prisveksten. Det er den største årsveksten siden 2009, opplyser tankesmia.

Summen tilsvarer rundt 26,9 billioner – eller 26.866 milliarder kroner med dagens kurs. Det er mer enn halvannen ganger verdien av det norske oljefondet.

Bred økning

Alle de ti største militærmaktene økte sine utgifter. Sipri sier krigen i Ukraina også er en årsak til den store økningen.

– Alle regionene vi ser på, hadde en økning. Det gir et perspektiv som viser at verden føles mindre sikker, og at det kanskje satses på harde sikkerhetstiltak fremfor diplomati. Land opplever spenning og ustabilitet, og velger derfor, i stedet for diplomatisk innsats, å investere mer i militæret, sier Sipri-forsker Lorenzo Scarazzato til nyhetsbyrået DPA.

– En av de viktigste faktorene som ligger bak dette er selvfølgelig Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. Vi har sett hvordan det har utløst økt militær pengebruk i Europa, forklarer han.

USA ligger fortsatt soleklart på toppen, og står med sine 916 milliarder dollar for over en tredel – nærmere bestemt 37 prosent – av verdens militære utgifter. Det er rundt tre ganger så mye som Kina, som ligger på andreplass med anslagsvis 296 milliarder dollar. Til sammen står de to landene for omtrent halvparten av alle pengene som brukes på forsvar i verden.

Over 50 prosent økning i Ukraina

De neste tre plassene på Sipris liste var de samme i fjor som året før: Russland, India og Saudi-Arabia.

I krigsrammede Ukraina økte forsvarsutgiftene med 51 prosent fra 2022 og utgjorde i fjor 58 prosent – langt over halvparten – av landets offentlige utgifter. Ukrainas forsvarsutgifter tilsvarer 59 prosent av Russlands pengebruk på militæret. Dersom 35 milliarder dollar i militær støtte fra landets allierte tas med, er Ukrainas forsvarsutgifter 91 prosent av de russiske.

Russland økte den militære pengebruken med 24 prosent i fjor. Siden annekteringen av Krim i 2014, har utgiftene økt med 57 prosent og utgjør nå en seksdel av landets offentlige utgifter.

Raske endringer i Midtøsten

Også Israels krigføring i Gaza påvirker utgiftene til militære formål. Økningen det siste året ble på 24 prosent.

– Den store veksten i militære utgifter i Midtøsten er et uttrykk for den raskt endrede situasjonen i regionen – fra opptiningen av de diplomatiske forholdene mellom Israel og flere arabiske land de siste årene til en omfattende krig i Gaza og frykt for en regional konflikt, sier seniorforsker Diego Lopes da Silva ved Sipri.

