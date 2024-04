Journalist og tidligere gissel Terry Anderson er død

Anderson ble bortført av Hizbollah-militsen i 1985, mens kaos og krig herjet i Libanon. Nesten sju år i fangenskap gjorde ham til en av de amerikanerne som har sittet lengst som gissel. I løpet av den tiden ble han utsatt for vold og drapstrusler, han ble lenket til en vegg og satt isolert i lange perioder.

Han ble trolig et mål fordi han var en av få gjenværende vestlige i Libanon på den tiden og fordi journalistjobben gjorde ham mistenkelig i øynene til noen av Hizbollahs medlemmer.

– Sånn de ser det må du være spion dersom du går rundt på vanskelige og farlige steder og stiller spørsmål, sa Anderson til avisen Review of Orange County i Virginia i 2018.

Da han ble løslatt i 1991, ble korrespondenten tatt imot som en helt i USA. Han levde etter det et omflakkende liv, der han blant annet underviste i journalistikk, drev bar og restaurant og en hesteranch. Han holdt foredrag og skrev boken «Løvenes hule» om tiden som gissel.

Anderson slet med posttraumatisk stress og ble tilkjent erstatning tatt fra beslaglagte iranske midler, etter at en føderal domstol i USA fastslo at Iran var innblandet i bortføringen.

Datteren Sulome Anderson forteller søndag at 76-åringen døde i Greenwood Lake i delstaten New York. Han var gift og skilt tre ganger og etterlater seg to voksne døtre.

Les også: Presset gjennom Ukraina-bistand: – Han har forrådt amerikanerne

Les også: Ny rapport: Flere dystre værrekorder ble satt i 2023

Les også: – Jeg hadde vært her i 15 år. Jeg var for komfortabel (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen