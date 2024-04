Palestinske sykehus: 14 barn drept i israelske angrep i Rafah

Israelske styrker gjennomfører angrep mot mål i Rafah nærmest daglig. I ett angrep natt til søndag ble 13 barn og to kvinner drept, ifølge opplysninger nyhetsbyrået AP har fått fra et lokalt sykehus. Alle de drepte var i slekt.

I et annet angrep ble en mann, hans kone og parets tre år gamle barn drept. Det opplyser sykehuset som tok imot de døde. Kvinnen var gravid, men legene skal ha klart å redde det ufødte barnet.

Opplysningene fra sykehusene om de drepte er ikke bekreftet av andre kilder.

Krigen mellom Israel og Hamas har nå pågått i over seks måneder. Over halvparten av Gazastripens befolkning på 2,3 millioner mennesker har søkt tilflukt i Rafah.

Regjeringen ønsker å gjennomføre en større militæroperasjon i Rafah for å knuse Hamas-regimet på Gazastripen, men både USA en lang rekke andre land advarer mot dette. De frykter at en slik operasjon vil gjøre forholdene for sivilbefolkningen enda mye verre.

Representantenes hus i USA vedtok lørdag å gi mer militær støtte til Israel, tilsvarende over 140 milliarder kroner. Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømmer støtten og mener den vil føre til tusenvis av nye palestinske krigsofre.

I USA vedtok Representantene hus også å øke den humanitære hjelpen til Gaza.

