USA vil skjerpe kontrollen med sanksjonene mot Nord-Korea

De tre landene har tatt til orde for en ny mekanisme, eventuelt utenfor FN, for å passe på at Nord-Korea ikke omgår sanksjonene som er innført på grunn av landets rakett- og atomprogram.

Initiativet kommer etter at Russland nektet å godkjenne den årlige gjennomgangen av sanksjonsregimet, utført av FNs kontrollmekanisme som har eksistert i 15 år. Kina avsto under avstemmingen.

Washington, Tokyo og Seoul foreslår at de skal lede en ny kontrollmekanisme, eventuelt med støtte fra land som Australia og New Zealand. Enkelte europeiske land kan også få en rolle.

– FN-mekanismen har møtt problemer fordi kinesiske og russiske medlemmer har forsøkt å vanne ut Nord-Koreas forsøk på å omgå sanksjonene, sier en sørkoreansk tjenestemann.

